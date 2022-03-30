Temel Karamollaoğlu: Ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, 27 Mart Pazar günü 6 siyasi partinin genel başkanlarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Ülkemiz ve insanımız adına çok faydalı olacak bir görüşme gerçekleştirildi. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler etraflıca ele alındı. Ortak irademizin, istişarelerimizin ve kararlılığımızın güçlü bir şekilde devam etmesi kanaatine varıldı. Elbette siyasi partilerin kendi öncelikleri var.

Ancak aynı ülkede yaşadığımız için aynı dert ve problemlerle muhatap olduğumuz için halkımızın dertleri de hepimiz tarafından bilindiği için müştereklerimiz farklılıklarımızdan çok daha fazla. Bunu idrak ettiğimiz için bu toplantıların devam etmesi gerektiği konusunda müşterek bir kararlılığımız var. İktidarın, Seçim Kanunu'nda değişiklikler yaparak bu birlikteliği dağıtma gibi heveslerini boşa düşürmeye ve hep birlikte kararlı bir şekilde ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız" diye konuştu.

'İNSANIMIZI ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Vatandaşlarımız çok zorlu bir kışı geride bıraktı; ama daha önce de belirttiğimiz gibi yediği bu ayazı unutmayacaktır. Şimdi önümüz bahar ve ramazan fakat insanımızı yine çok zorlu günler bekliyor; iktidar ise insanımızın feryadını duymazdan, yaşadığı problemleri görmezden gelmeye devam ediyor. İktidara sormak istiyorum; Allah aşkına siz bu milletten ne istediniz de size vermedi? Her gün bir başka bahane üretiyorsunuz. Bir ev kurmanın maliyeti geçen yıldan bugüne en az yüzde 100 artmış. Bekarlar evlenemiyor, evliler geçinemiyor; bunu neyle açıklayacaksınız? Asgari ücretliler ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca insanımız açlık sınırında. Memurlar, beyaz yakalılar, evine 2-3 maaş giren milyonlarca aile yoksulluk sınırının altında. Bunu neyle açıklayacaksınız?" dedi.