GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
ABONE OL

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle ilgili üyelere teşekkür etti.

30.03.2022 - 17:26 |
Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Kocadan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Kocadan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
İlgili Haber
Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'
İlgili Haber
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'
Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı
İlgili Haber
Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı
Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderleri ve devletleri belli oldu! İşte yakın tarihe damga vuran Türk lider...
İlgili Haber
Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderleri ve devletleri belli oldu! İşte yakın tarihe damga vuran Türk lider...

GÜNCEL HABERLER

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

'Spor Yasası' teklifi komisyonda

'Spor Yasası' teklifi komisyonda

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Sıradaki Haber
Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

Rivne'de 3 gündür yanan yakıt deposu söndürüldü

Sıradaki Haber
'Zamları EPDK mi yapıyor?' sorusuna Başkan Yılmaz'dan yanıt

'Zamları EPDK mi yapıyor?' sorusuna Başkan Yılmaz'dan yanıt

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

Sıradaki Haber