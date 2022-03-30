Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderleri ve devletleri belli oldu! İşte yakın tarihe damga vuran Türk lider...
Dünya tarihine damga vuran en güçlü liderler belli oldu. Büyük İskender’den Cengiz Han’a Fatih Sultan Mehmet’ten Napoléon Bonaparte’a kadar tarihe yön veren isim listede yer alırken, yakın tarihten de güçlü devlet adamları yer aldı. Bazı hükümdarların yanı sıra bazı devletler de dünya tarihinde kalıcı izler bırakarak asla unutulamayacak olaylara imza atmıştır. Roma İmparatorluğu’ndan Makedonya İmparatorluğu’na, Moğollar’dan Osmanlılara kadar pek çok devlet yıllarca dünyaya hükmetmiştir. İşte dünyaya damga vuran liderler ve devletler...
1. Büyük İskender (MÖ 356 - MÖ 323)
III. Aleksandros MÖ 336 - MÖ 323 yılları arasında Makedonya krallığı yapmıştır ve Makedonların tarihteki en büyük imparatoru olmuştur. Babası Makedon kralı II.Filip'dir. Türkçe kaynaklarda Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender adlarıyla da geçmektedir.
2. Julius Caesar (MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44)
Roma'nın askeri ve politik lideridir. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir. Eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol oynamıştır.
3. Attila (MS 395-453)
Hun İmparatoru Attila, Türktür. Babası Muncuk Han (Boncuk Han)'dır. Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da 'Tanrının Kırbacı' olarak bilinir. Günümüzde Atilla, bazıları için kahraman (özellikle Türk ve Macar kültüründe) olarak anılır.
4. Cengiz Han (1162-17 Ağustos 1227)
Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1294) kurmuştur. Bu imparatorluk dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğudur. Orta Asya'daki Kara Hıtay, Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı'nı ele geçirmiş, İran'daki Harzemşahlar Devleti de dahil olmak üzere birçok yeri fethetmiştir. Dünyada her 200 insandan 1'inin Cengiz Han'ın soyundan geldiğine inanılıyor.
5. Fatih Sultan Mehmet Han (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481)
İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılına yani ölümüne kadar 32 yıl boyunca hüküm sürdü. II. Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde 'kahraman' olarak kabul edilmektedir.
6. Napoléon Bonaparte (15 Ağustos 1769- 5 Mayıs 1821)
Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş bir komutandır. Sözü edilen savaşların ve girdiği çatışmaların büyük bölümünü kazanmış; 1815'deki nihai yenilgisine kadar hızla Avrupa kıtasının hakimiyetini ele geçirmiştir. Tarihteki en önemli komutanlardan biri olan Napolyon’un savaşları, dünyanın her yerinde askeri okullarda ders olarak okutulmaktadır ve kendisi Avrupa tarihinin en ünlü ve en tartışmalı siyasi figürlerinden bir tanesidir.
7. Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881- 10 Kasım 1938)
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu. Atatürk, I. Dünya Savaşı sırasında bir ordu subayıydı. Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk Ulusal Hareketi'ne önderlik etmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükumeti'ni kurmuş, askeri eylemleriyle İtilaf Devletleri tarafından gönderilen askeri güçleri bozguna uğratmış ve Türkleri zafere götürmüştür. Atatürk daha sonra eski Osmanlı İmparatorluğu'nu modern ve seküler bir ulus devletine dönüştürmek için politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel reformlar başlatmıştır. Liderliği altında binlerce yeni okul inşa edildi. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı. Ayrıca dünyada ilk kez ve tek örnek olmak üzere, Birleşmiş Milletler'in UNESCO örgütü tarafından, kendisinin 100. doğum yılı olması sebebiyle ve tüm ülkelerin oy birliğiyle 1981 'Atatürk Yılı' olarak kabul edilmiştir. Dergilerinin Kasım 1981 sayısında da, Atatürk ve Türkiye konusu ele alınmıştır.
8. Adolf Hitler (20 Nisan 1889- 30 Nisan 1945)
Alman İşçi Partisi Lideri Hitler, Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhran’dan güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede milliyetçilik, sosyalizm, antisemitizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu, totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler, Almanya içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlü bir ülke yarattıktan sonra, saldırgan bir dış politika izleyerek Alman “yaşam alanı”nı (Lebensraum) genişletmek amacıyla Polonya’ya saldırdı.Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden oldu.
9. Mahatma Ghandi (2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948)
Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur. Ghandi ilk olarak Güney Afrika'da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçı başkaldırı uyguladı. Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi. Ghandi her durumda pasifizm ve gerçeği savunarak bu görüşlerini uyguladı. Kendi kendine yeterli olan bir aşram kurarak basit bir yaşam geçirdi. Çıkrık ile örülen geleneksel dhoti ve örtü gibi giysilerini kendisi yaptı. Önceleri vejetaryen iken sonraları yalnızca meyve ile beslenmeye başladı. Hem kişisel arınma hem de protesto amacıyla bazen bir ayı aşan oruçlar tuttu.
10. Fidel Castro (13 Ağustos 1926 - 25 Kasım 2016)
Kübalı Marksist-Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin önderi. Devrim sonrasında, 1959-76 arasında Küba başbakanlığı, 1976-2008 arasında da Küba devlet başkanlığı yaptı. 1961 ile 2011 yılları arasında da Küba Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevini yürüttü. Uluslararası alanda ise 1979-1983 ve 2006-2008 yılları arasında Bağlantısızlar Hareketi'nin Genel Sekreterliğini yaptı. 1953 başlarında Batista diktatörlüğünü yıkmak amacıyla küçük bir grup oluşturan Castro, 26 Temmuz'da Santiago'daki Moncada Kışlası'na 165 arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi; ama başarısızlığa uğrayarak tutuklandı. 1955'te Küba'dan ayrılarak Amerika'ya geçti ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. İspanya İç Savaşı'na katılmış olan Kübalı Alberto Bayo'nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören örgüt üyeleri 2 Aralık 1956'da Granma yatıyla Küba'ya dönerek Oriente'de karaya çıktı. Burada hükumet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevara'nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Oriente'nin güneybatısındaki Maestra Dağlarına çekildi. Bu dağlarda iki yıl boyunca Batista'nın kuvvetlerine karşı bir gerilla savaşı yürüttü. Giderek siyasi desteğini yitiren ve bir dizi askeri yenilgiye uğrayan Batista, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Castro 1959'un ilk günlerinde Havana'ya girdi. Hukukçu Doktor Manuel Urrutia Leo devlet başkanlığına, Castro da başbakanlığa getirildi.
11. Saddam Hüseyin (28 Nisan 1937-30 Aralık 2006)
2003 yılında ABD Başkanı George W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve Saddam'ın El-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia etti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etti. Harekatın başlamasından üç hafta sonra, 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi. Kısa süre sonra da Baas Partisi yasaklandı. Yaklaşık sekiz ay sonra yakalanan Hüseyin, daha sonra yargılandı. 5 Kasım 2006'da, 1982'de Duceyl'de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkum edildi. 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.
TARİHİN SÜPER GÜÇLERİ
Tarihin gelmiş geçmiş en güçlü devletleri..
1. Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 - MÖ 323)
Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.
2. Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)
Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa'daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.
3. Bizans İmparatorluğu (395-1453)
Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla kurulan Doğu Roma İmparatorluğudur. Bizans olarak bilinir. Kurulduğu ilk dönemlerde Avrupa'nın süper gücüydü ancak Türklerin Anadoluya gelmeleriyle süper güç konumunu kaptırmışlardır. Malazgirt Savaşı (1071) ile süper güç olmayı kaybetmiştir.395-1071 yılları arasında süper güç olmuştur.
4. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806)
962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm sürmüş bir monarşidir. Kuruluşundan yaklaşık 1400'lü yılların sonuna kadar süper güç haline gelmiştir. Rönesans ve Reform hareketleri sonunda iyice zayıflamış ve yıpranmıştır. Rönesans'ın başlangıcından kısa süre önce zayıflamaya başlayıp süper güç olmayı kaybetmiştir.
5. Moğol İmparatorluğu (1206-1294)
Cengiz Han'ın Moğol kabilelerini birleştirerek kurduğu Uzak Doğu Asya merkezli Asya-Avrupa topraklarına yayılan ve tarihin en büyük ve en güçlü devletini bölünene kadar süper güç olan Moğol İmparatorluğu 1294'te 4'e ayrılmıştır. 4'e ayrıldıktan bir süre sonra süper güçlük konumunu Osmanlı Devleti kapmıştır.
6. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923)
Osman Bey tarafından kurulan Osmanoğulları Beyliği, Orhan Bey döneminde bir devlet, I. Mehmet döneminde ise bir imparatorluk haline gelmiştir ve İstanbul'un Fethi ile uzun bir süre süper güç haline gelmiştir. 623 yıl boyunca ayakta kalan Osmanlı, 1453-1699 yılları arasında süper güç konumunda olan Osmanlı 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile süper güçlük konumunu bırakmak zorunda kalmıştır.
7. İspanyol İmparatorluğu (1492-1898)
Amerika kıtasının keşfedilişiyle aynı yıl kurulan İspanyol İmparatorluğu, coğrafi keşifleri ve sömürgeciliği başlatan ülkelerden biridir. 1559 yılında süper güç olmuş ancak uzun sürdürememiş ve 1648 yılında eski gücünü kaybetmiştir.
8. Büyük Britanya Krallığı / Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1707-1801) / (1801-1927)
İlk kez I. Elizabeth döneminde yani 1558 yılında süper güç olmuştur. Ondan sonra 1801 yılında yapılan Birleşme Antlaşması ile tekrar süper güç haline gelen ülkenin süper güç konumu İrlanda ile İngiltere'nin ayrılması ile bozulmuştur.
9. Rus Çarlığı / Rus İmparatorluğu (1547-1727) / (1727-1917)
Osmanlı'nın 1699'da imzaladığı Karlofça Antlaşması'ndan 1. Dünya savaşına kadar bir süper güç olmuştur. Diğer süper güçlerden daha büyük bir ülkesi ve daha güçlü askeri gücü olduğu için en güçlü süper güçlerden biri olmuştur.
10. 1. Fransa İmparatorluğu (1804-1815)
Fransız İhtilali ile zayıflayan Fransa Krallığı yıkılma noktasına gelince Napolyon Bonaparte kendini imparator ilan ederek ülkeyi kurdu. 11 yıl boyunca süper güç olan Fransa İmparatorluğu neredeyse tüm büyük devletleri dize getirmiş olsa da diğer süper güçlerin birleşmesi karşısında 1815'te yıkılmıştır. (Onedio)