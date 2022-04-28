Bayram tatili için yola rezervasyonsuz çıkmayın

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere turizm bölgelerindeki otellerde hareketlilik yaşanıyor. Tatil nedeniyle tur operatörleri, seyahat acenteleri ve otellerin yüzde 50'ye varan indirimli erken rezervasyon kampanyalarından yararlanan binlerce tatilci, Ramazan Bayramı'nı sahillerde geçirecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl pazar gününe denk gelen 1 Mayıs arife günü ve 2, 3, 4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nda hafta sonuyla birlikte 5 günlük tatil imkanı olduğunu ve erken rezervasyon kampanyalarının ilgi gördüğünü açıkladı. Bayram tatilinde yurt içine yönelik taleplerin daha yoğun olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Ramazan Bayramı'na girdiğimiz son hafta popüler destinasyon ve otellerin yüzde 100'e yakın doluluklara ulaşmasını bekliyoruz. Talepler Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs'a yoğunlaştı. Özellikle sanatçılı organizasyon yapan oteller daha çok tercih ediliyor. Destinasyon bazlı bakıldığında ise Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris, Kuşadası öne çıkan bölgelerimiz arasında yer alıyor" dedi.

DOĞA VE KÜLTÜR TURLARINA YOĞUN İLGİ

Doğa tatili yapmayı düşünen kesimin ise Sapanca, Şile, Ağva gibi lokasyonları tercih ettiğini kaydeden Bağlıkaya, "Yurt içi kültür ve gastronomi turlarına ciddi talep söz konusu. Bu kapsamda Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri öne çıktı. En çok GAP turları, Kapadokya ve Karadeniz turları ilgi görüyor. Yurt dışı turlarda ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turları öne çıkıyor" diye konuştu.

2 BİN 100 TL'DEN BAŞLIYOR

Ekonomik gelişmeler ve otel maliyetlerine bağlı olarak geçen yıla oranla genel olarak yüzde 50'ye yakın fiyat artışı gözlendiğini de anlatan Bağlıkaya, 4 gecelik Ramazan Bayramı tatili için Antalya ve Ege'deki her şey dahil bir tesiste 2 yetişkin için en düşük fiyatın 2 bin 100 TL'den başladığını kaydetti. Bağlıkaya, fiyatların otelin konumu, yıldızı ve verdiği hizmete göre 45 bin TL'ye kadar çıktığını dile getirdi.

'BAYRAMDA TAMAMEN DOLUYUZ'

Antalya Kundu'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yıl Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle otel olarak alternatif pazarlara yöneldiklerini hem Orta Doğu hem Avrupa'dan ciddi doluluğa ulaştıklarını belirtti. Çağlar, bayram döneminde de kalan kısmı yerli misafirlerin doldurduğunu ve yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını açıkladı. Bayramın bereketiyle geldiğini belirten Çağlar, "Otel olarak bayramda tamamen doluyuz. Bölge olarak da otellerin birçoğunun yüzde 95-100 doluluklara ulaştığı bilgisini alıyoruz. Fiyatlar ise kişi başı 90 eurodan başlayıp 130 euroya kadar çıkıyor. Villa fiyatları ise günlük 2 bin euro civarında. İyi bir bayram tatili bekliyoruz" dedi.

BUNGALOVLARA YOĞUN TALEP

Bungalov ve ağaç ev konseptleriyle daha butik tatil imkanının sunulduğu Olimpos, Çıralı, Adrasan ve Kaş gibi bölgelerde de bayram hareketliliği sürüyor. Olimpos'ta ağaç evler işletmecisi Kadir Kaya, yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını söyledi. Kaya, bölgede aynı şekilde birçok işletmenin de dolduğunu belirterek rezervasyonları kapattığını söyledi. Mutlaka rezervasyon yapılması uyarısında bulunan Kaya, "İyi bir bayram tatili bekliyoruz. Yılın ilk tatil fırsatı olması nedeniyle yoğun talep aldık. Gelecek olanlar mutlaka odasını önceden ayırtmalı" diye konuştu.

'REZERVASYONSUZ GELMEYİN' UYARISI

Butik otel ve bungalovlarıyla öne çıkan Çıralı bölgesinde işletmeci Mehmet Başar, 10 bine yakın yatak kapasitesine sahip Çıralı'nın, yurt dışından yüksek talep gördüğünü, kış boyunca açık olan işletmelerin yüzde 70'in üzerinde dolu geçirdiğini anlattı. Bayramda ise tesislerin yüzde 95-100 doluluklara ulaşmasını beklediklerini kaydeden Başar, "Bölgede fiyatlar günlük 600 TL'den başlayıp, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. Misafirlerimizin bayramda çat kapı gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Çünkü yer bulma sıkıntısı yaşayabilirler. Mutlaka önceden rezervasyonları yaptırmaları iyi olur" dedi.

'YÜZDE 70-80 DOLULUK OLACAK'

Kemer ilçesindeki doluluk oranları ile ilgili konuşan Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da "Bayramda gözüken o ki, tesislerde iç pazar olarak ciddi anlamda doluluk yaşanacak. Bayram kısa, dolayısıyla 3-4 günlük yoğunluk yaşanacak. Bayramdan sonra iç pazarda düşüş var ama genel hatlarıyla sezonun genelinde de ciddi rezervasyon almaya devam ediyoruz. Genel doluluk anlamıyla bakarsak, tahmin ediyorum. Özellikle Kemer tarafında açık ve iç pazarı kuvvetli olan otellerde yüzde 70-80 arasında doluluk yaşanacak. Bu oran tahmin ediyorum, Antalya geneli için de geçerlidir. Bahar olması dolayısıyla da şehir içi Kundu ve Belek bölgeleri biraz daha avantajlı olabilir. Ama bayramla beraber Kemer'de de ciddi bir iç pazar popülasyonu bekliyoruz" diye konuştu.

BAYRAMDA SAHNE ALACAK ÜNLÜLER

Ramazan Bayramı tatilinde iç turizmde birçok sanatçı da başta Kıbrıs olmak üzere Antalya, Muğla ve turizm bölgelerindeki otellerde konser verecek. Otellerin ve tur operatörlerinin kampanyalarında bayram tatili için yüzde 50 indirim, 150 TL'den 500 TL'ye kadar kredi kartı ödemelerinde bonus kazanma fırsatı, bazı otellerde iki çocuk için ücretsiz konaklama, ödemelerde 4 ay ertelemeli ve taksitli birçok imkan ve indirim sunuluyor.

Bayramda otellerde konser verecek sanatçılar ise şöyle: "Bodrum'da Ajda Pekkan, İskender Paydaş, Suat Ateşdağlı, Funda Arar, Özcan Deniz. Antalya Lara'da Şevval Sam, Buray. Sapanca'da Alya, Aşkın Nur Yengi, Selami Şahin. Marmaris'te Metin Şentürk, Serdar Ortaç. Antalya Kemer'de Ayta Sözeri, Yaşar ve Gökhan Tepe, Emir Ersoy, Jony, Alya. Girne'de Gökhan Tepe, Sibel Can, Fatih Ürek, Gülben Ergen, Sakiler, Linet, Funda Arar, Murat Boz. Bafra'da Ebru Gündeş, Berkay, Merve Özbey, Koray Avcı. Muğla Ortaca'da Şevval Sam. Lefkoşa'da Ziynet Sali. Alanya'da Lara, Cefi, Acro Project."