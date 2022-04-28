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    YaşamBaşıboş köpekler küçük kıza dehşeti yaşattı! Birçok yerinden yaralandı
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    Başıboş köpekler küçük kıza dehşeti yaşattı! Birçok yerinden yaralandı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

    28.04.2022 - 18:56 | | Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)
    Başıboş köpekler küçük kıza dehşeti yaşattı! Birçok yerinden yaralandı

    Olay, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesine götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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