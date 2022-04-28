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    YaşamBalıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı! 1250 TL'ye satıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı! 1250 TL'ye satıldı
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    Balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı! 1250 TL'ye satıldı

    Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgâhında yerini alan levrek, bin 250 TL’den satıldı.

    28.04.2022 - 17:37 | | İHA
    Balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı! 1250 TL'ye satıldı

    Sinop’ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 180 TL’den tezgahta yerini alarak yaklaşık bin 250 TL’den satıldı.

    Balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı 1250 TLye satıldı

    Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünü görenlerin şaşırdığını belirterek, “Böyle levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogram fiyatı da ortalama 170-180 TL. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlarımıza gönderiyoruz. Ankara’dan, İstanbul’dan müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar” diye konuştu.

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