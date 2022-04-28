2.000 TL bayram ikramiyesi, 2.600 TL destek ödemesi art arda yapılıyor! Ödemeler yarın tamamlanıyor

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2000’er lira Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırıldı. Hak sahiplerine her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına yarın yatırılacak.

Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6.388.000,00 TL ödedi.

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7.745.400,00 TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239.200,00 TL, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319.800,00 TL ödeme yapılacak.

Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8.304.400,00 TL yatırılacak.

Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14.692.400,00 TL yatırmış olacak.

Ödeme miktarları artırıldı

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarını 1 Nisan 2022’den itibaren 1.500 TL’den 2.600 TL’ye yükseltmişti.

Vakıf, aylık destek ödemelerinin yanı sıra hak sahiplerine, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile ramazan ve kurban bayramlarında da ikramiye yatırıyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022’den itibaren 1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Vakıf kurulduğundan bugüne kadar tüm hak sahiplerine toplam 124.153.600,00 TL ödeme yaptı.

Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı Harekâtı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destek sağlıyor.

2.600 TL destek ödemesi

Vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den itibaren aylık 1500 liradan 2600 liraya çıkarıldı.