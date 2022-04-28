Benzine zam gelecek mi, motorine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları 28 Nisan 2022

Bayramda arabalarıyla tatile çıkacaklar, memleketine gidecekler için benzin fiyatları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Dolar kurundaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde artan riskler petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. Sektör temsilcileri petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam yapılacağını aktardı. Peki, Benzine zam gelecek mi 30 Nisan, motorine zam var mı? İşte 28 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları ve 30 Nisan benzine zam iddiası…

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ, MOTORİNE ZAM VAR MI?

Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı 30 Nisan Cumartesi günü benzine zam yapılacağı sektör temsilcileri tarafından paylaşıldı. Benzine 30 Nisan’dan geçerli olmak üzere benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

27 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor. Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor. İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

30 NİSAN’DA BENZİNE ZAM GELİRSE BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL'den 19,85 TL'ye çıkacak. Ankara'da 19.11 TL'den 19.96 TL'ye, İzmir'de ise 19.10 TL'den 19.95 TL'ye yükselecek.