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    YaşamBaldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'
    HaberlerYaşam Haberleri Baldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'
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    Baldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'

    Kocaeli'de antidepresan ilacı içtikten sonra uykuya dalan baldızına cinsel istismarda bulunduğu ve hamile bıraktığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanığın eşi, "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti." dedi.

    13.04.2022 - 13:26 |
    Baldızını hamile bıraktı iddiası! 'Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı'

    Olay, 2021 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre T.S., baldızı M.K.'ye (40) uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

    10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    "Kızım hasta olduğu için ilaç kullanıyor"

    Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı. İfadesinde, M.K.'nın psikolojik rahatsızlığı sebebiyle antidepresan kullandığını söyleyen babası, "Damadım T.S.’nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.’nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk" dedi.

    "Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim oturuyorlardı"

    Tutuklu sanık T.S.'nin eşi F.S. ise "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi. Sabah saat 06.30’da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu.

    "Eşim mağdur durumda"

    Bir önceki duruşmada M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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