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    Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın

    Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın başka bir binaya sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

    23.02.2022 - 16:07 |
    Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın

    Bağcılar’da Fatih Mahallesi Camii Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yerinin elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler her yeri kaplarken, olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın başka bir binaya sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı incelemelerde bulundu. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, tekstil atölyesinin deposunda maddi zarar meydana geldi.



    “Kumaş deposunda çıktı, çok şükür kimseye bir şey olmadı”

    İş yerindeki yoğun duman nedeniyle çalıştığı yerden hızla uzaklaşan Rabia Dinç, “Öğle paydosuydu işbaşı yaptık, o ara camdan gördüm klimaların dumanı zannettim. Yazıhaneye gittim içerde dumanlar vardı. Camdan bakınca dumanları görünce herkes yangın düğmesine bastı, daha sonra aşağıya indi. Kumaş deposunda çıktı, çok şükür kimseye bir şey olmadı” dedi.



    “Sadece depoda vardı yangın”

    Yangının elektrik panosundan çıktığını ifade eden Ramazan Ercan ise, “Depoda büyük ihtimalle elektrikten kaynaklı, bu şekilde yangın çıktığını biliyoruz. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, cam kırıldığı için alev dışarı çıktı. Sadece depoda vardı yangın. Müdahale edildi, bir başka bir sıkıntı yok” diye konuştu.

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