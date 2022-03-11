Arkadaşları evde kanlar içinde buldu! Bıçaklanarak öldürülmüş
Konya'da Afganistan uyruklu 35 yaşındaki Fayzullah Fadayi, arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
11.03.2022 - 13:18 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Maun Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapan ekipler, Fadayi'nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.
Fayzullah Fadayi'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.