°
Şehir seçiniz
    BİST2.0520.47EURO16.450.68USD14.960.77ALTIN959.030.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEngelliler ücretsiz kurslarla topluma kazandırılıyor
    HaberlerYaşam Haberleri Engelliler ücretsiz kurslarla topluma kazandırılıyor
    ABONE OL

    Engelliler ücretsiz kurslarla topluma kazandırılıyor

    Şanlıurfa Siverek Halk Eğitimi Merkezi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz kurs açıldı.

    11.03.2022 - 12:03 |
    Engelliler ücretsiz kurslarla topluma kazandırılıyor

    EKPSS kursu yanı sıra engelli bireyler için el sanatları kursları açan Halk Eğitimi Merkezi İlçede bulunan Sivil Toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde engelli bireylere ulaşarak kurslardan yararlanmaları sağlanıyor.
    İmkânları kısıtlı olan bireyler İlçede Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlık kursu olmadığı için birçok engelli memur adayları mağduriyet yaşıyordu, mağduriyete son veren ve bir sure önce Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara engelli memur adayları yoğun ilgi gösteriyor.
    Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar şunları kaydetti. “Merkezimiz bünyesinde hali hazırda ücretsiz TYT-AYT kursu veriyoruz. Ancak ilçemizde EKPSS hazırlık kursu olmadığı vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu, şuan bünyemizde Sivil Toplum kuruluşlarının da destekleriyle Engelli bireylerimize uygun dersliklerde hazırlık eğitimleri veriyoruz. Farklı branş derslerinde verilen eğitimlerin yanı sıra hazırlık için adaylara ücretsiz kaynakta sağlıyoruz, engellilerimiz için açılan kurslarda el becerilerini geliştirmek adına el sanatları kursu da aktif olarak hizmet vermektedir” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Sıradaki Haber
    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Sıradaki Haber
    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş açıklama, 11 Mart'tan itibaren...

    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş açıklama, 11 Mart'tan itibaren...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

    Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

    Sıradaki Haber