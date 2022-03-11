Engelliler ücretsiz kurslarla topluma kazandırılıyor

EKPSS kursu yanı sıra engelli bireyler için el sanatları kursları açan Halk Eğitimi Merkezi İlçede bulunan Sivil Toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde engelli bireylere ulaşarak kurslardan yararlanmaları sağlanıyor.

İmkânları kısıtlı olan bireyler İlçede Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlık kursu olmadığı için birçok engelli memur adayları mağduriyet yaşıyordu, mağduriyete son veren ve bir sure önce Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara engelli memur adayları yoğun ilgi gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar şunları kaydetti. “Merkezimiz bünyesinde hali hazırda ücretsiz TYT-AYT kursu veriyoruz. Ancak ilçemizde EKPSS hazırlık kursu olmadığı vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyordu, şuan bünyemizde Sivil Toplum kuruluşlarının da destekleriyle Engelli bireylerimize uygun dersliklerde hazırlık eğitimleri veriyoruz. Farklı branş derslerinde verilen eğitimlerin yanı sıra hazırlık için adaylara ücretsiz kaynakta sağlıyoruz, engellilerimiz için açılan kurslarda el becerilerini geliştirmek adına el sanatları kursu da aktif olarak hizmet vermektedir” diye konuştu.