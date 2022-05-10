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    YaşamAntalya'da tur minibüsü devrildi! 9 turist yaralı
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    Antalya'da tur minibüsü devrildi! 9 turist yaralı

    Antalya'da kamyona arkadan çarptıktan sonra devrilen tur minibüsündeki Iraklı 9 turist hafif yaralandı. İki sürücü gözaltına alınırken, turistler midibüsün çok hızlı olduğunu öne sürdü.

    10.05.2022 - 11:19 | | Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
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    Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya-Serik yolu Pınarlı mevkisindeki köprülü üstgeçitte meydana geldi. Alanya'dan aldığı Iraklı 9 turisti Antalya Havalimanı'na götüren Mehmet Öztürk yönetimindeki 07 AIB 800 plakalı minibüs, Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 07 ACC 30 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra devrildi. Kazada, minibüsteki 9 turist yaralandı.

    'KAMYON SIKIŞTIRDI' İDDİASI

    Minibüsteki 9 turist hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, turistlere olay yerinde müdahale etti. Kaza anını anlatan sürücü Öztürk, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kaza yaptığını öne sürdü. Turistler ise sürücünün minibüsü oldukça hızlı kullandığını ve korktuklarını söyledi. İki aracın sürücüsü de ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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