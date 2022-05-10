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    YaşamSakarya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
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    Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

    Sakarya’da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 adet sentetik hap ve 39.90 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

    10.05.2022 - 11:19 | | İHA
    Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

    Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine ve kullanımı önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde yapılan operasyonda, C.B., Y.E., M.B., A.K., A.M. ve M.S. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 adet sentetik hap ve 39.90 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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