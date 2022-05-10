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    YaşamAvcılar'da yıkım sırasında kolonu çatlayan yan bina da yıkıldı
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    Avcılar'da yıkım sırasında kolonu çatlayan yan bina da yıkıldı

    Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı sırasında kolonu çatlayan bitişik apartmanın da riskli olduğu ortaya çıktı. Kolonu çatlayan apartman da kentsel dönüşüm kapsamına alınarak, diğer binayla birlikte yıkıldı.

    10.05.2022 - 11:06 | | DHA
    Avcılar'da yıkım sırasında kolonu çatlayan yan bina da yıkıldı

    Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 40 yıllık 7 katlı binanın, geçen ay kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımına başlandı. Binaya bitişik apartmandakiler de yıkımdan etkilenmeleri için geçici olarak tahliye edildi. Çalışmalar sırasında yıkım firmasının bekçisi Ayhan Çetin apartmandan çatırtı sesleri duyduğunu bildirdi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi yetkililerine haber verildi. Apartmanın kolonlarında çatlama, zeminin de de kayma olduğunu belirledi.

     KOLONU ÇATLAYINCA RİSKLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Çalışmalar durdurularak, apartman için de yıkım kararı verildi. Bazı apartman sakinleri kalacak yerleri olmadığını söyleyerek yıkım kararına tepki gösterdi. Dairelerdeki eşyalar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için başlatılan işlemler yaklaşık bir ay sürdü. Yıkım çalışmaları da kolonu çatlayan apartmanla başladı. Yıkım firması yetkilisi Şeref Ünal, binadaki beton kalitesinin düşük olduğunu belirterek, "Normalde bu binanın yıkımı iki gün sürerdi. Ancak, beton adeta toprak olmuş. Hava alan demirler de özelliğini yitirmiş. Yarım günde yıkım büyük ölçüde tamamlandı. Bir bina olarak başlattığımız yıkımı iki bina ile tamamlıyoruz. Her iki binanın da kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu" dedi.

    Yıkım çalışmalarının tamamlanması mahalle esnafını da memnun etti. Esnaf Erman Akın, "Çok şükür sonunda iki binayı da yıktılar ve kurtulduk. İşyerimize girmeye korkar olmuştuk. Müşterimiz de gelmez olmuştu" dedi.

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