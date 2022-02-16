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    Yaşam95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi! Gençlere taş çıkarıyor
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    95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi! Gençlere taş çıkarıyor

    Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. Parkurları tek tek geçen yaşlı kadın gençlere taş çıkardı.

    16.02.2022 - 13:08 |
    95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi! Gençlere taş çıkarıyor

    Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde etkili olan kar yağışı sonrası köylünün en büyük eğlencesi tahta kızak. Vatandaşlar köy işlerinden arda kalan boş zamanlarını 7’den 70’e tahta kızakla kayarak geçiriyor. Kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.

    95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi Gençlere taş çıkarıyor


    Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

    95 yaşındaki Saadet ninenin tahta kızak keyfi Gençlere taş çıkarıyor


    Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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