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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

01.06.2024 - 20:45 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGS’ye girecek öğrenciler için başarılar mesajı yayımladı.

X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." dedi.

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