Pensilvanya'da FETÖ'cüler canlı yayında CNN TÜRK'e saldırdı

CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor" açıklamasında bulundu.

Canlı yayında Yunus Paksoy bilgileri aktarırken bir kişi arabayı üzerine sürdü. Paksoy'un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı.

SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Yunus Paksoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim falan yırtıldı. Arabama girdim, 911'i aradım. Birazdan polis burada olacak. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. " ifadelerini kullandı.

Tekrar CNN TÜRK'e bağlanan Yunus Paksoy şu ifadeleri kullandı: Şunu söyleyeyim biraz önce 3 adet ekip otosu geldi. 911'i aradıktan yaklaşık 30 dakika sonra. Elde darp izi görülüyor. CNN TÜRK'ün canlı yayın görüntülerini izlediler. Arabanın hem önünde hem arkasında plaka olmadığını söyledim. Bu işi yapmaya geldiğini biliyor gibi. Telefonuma doğru bir hareket yaptı. Sırtıma yumruk attı. Daha sonra kendisi ayrıldı buradan. Arabasına bindi ve uzaklaştı. Benim arabama doğru gitti fotoğraf çekme, kayıt alma hepsini yaptı. Belli ki buraya saldırmaya gelmiş. FETÖ haberlerini Türkiye'de çalışırken yaptım ABD'de çalışırken yaptım. İlk kez fiziksel saldırıda bulunan birini gördüm. Polisler geldiğinde biraz olayı anlamayı çalıştılar. Polisler iletişimde olacaklarını söylediler. İlk önce benim yanıma geldiğinde kötü bir Almancayla 'kimsin sen?' dedi. Ben de kimsin sen diye sorunca cevap vermedi.

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Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024

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"SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz." dedi.

Fetö, Pensilvanya'da yayın yapan CNN TÜRK ABD temsilcisi Yunus Paksoy'a saldırdı. Böyle bir şey kabul edilemez. Basın özgürlüğünü ve insan haklarını savunan herkes ses versin.#cnntürk #abd #cnnturkesaldırı#yunuspaksoy pic.twitter.com/oG446dbqha — Murat Yancı (@muratyanci) June 1, 2024

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MURAT YANCI: ABD POLİSİ SALDIRGAN FETÖ'CÜ HAKKINDA NASIL BİR İŞLEM YAPACAK?

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Saldırıda Yunus Paksoy fiziki zarar gördü. Olay yerine polis ekibi geldi. Bakalım Amerikan polisi saldıran Fetö'cü hakkında Nasıl bir işlem yapacak?" diye sordu.