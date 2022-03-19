300 TL değerindeki şarj aletini çalıp, ucuz kablonun parasını ödedi

Aksu ilçesindeki akaryakıt istasyonuna, önceki gece saat 03.00 sıralarında araçla gelen 2 kişiden 1'i market personelini oyalarken, diğeri raftaki 300 TL değerindeki şarj aletini montunun altında tutarak çaldı. Tuvalete yönelen şüpheli, cebine koyduğu cihazın kutusunu bırakıp dışarı çıktı. Ardından tekrar dijital ürün raflarına yönelen şüpheli, bu kez 30 TL değerindeki şarj kablosunu satın alıp ayrıldı. Boş kutunun temizlikçiler tarafından bulunmasıyla kamera görüntülerini izleyen istasyon yöneticileri, hırsızlık olayını fark etti.

'O AN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU HİSSETTİM'

Akaryakıt istasyonunun gece vardiyası çalışanı Mehmet Eraslan (26), "Geç vakitte 2 kişi markete geldi. Ben 1'iyle ilgilenirken diğeri de elektronik raf tarafına geçti. Bir ara tuvalete gitti, geri geldi. Sonra şarj kablosu satın aldı ve marketten ayrıldı. Boş kutu tuvaletten çıkınca kamera görüntülerini izledik. Rafta asılı cihazı kutusuyla birlikte alıp tuvalete yöneldiğini gördük. Sayım sonrasında da ürünün çalındığını fark ettik" diye konuştu.

Kamera görüntülerinde, kutuyu almadan önce şüphelinin sık sık kendisine baktığını fark ettiğini de anlatan Eraslan, "O an bir şeyler olduğunu hissettim. Kamera görüntülerini izleyince de 300 TL değerindeki şarj aletinin çalındığını anladık. Dikkat çekmemek için de 30 TL değerinde kablo satın aldı" dedi.

'TRAJİKOMİK HIRSIZLIK'

Akaryakıt istasyonu sahibi Zafer Yeğinaltay, olayı trajikomik olarak nitelendirdi. Şüpheliler hakkında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Yeğinaltay, "Kamera görüntüleri ortada. Geldikleri aracın plakası görülüyor. Yüzleri görünüyor. Market kamerası şüphelinin ürünü alıp montunun altına saklayarak tuvalete gittiğini de çekmiş. Pahalı ürünü alıp, 30 TL'lik kablonun parasını ödeyerek ayrılması bana çok trajikomik geldi" dedi.