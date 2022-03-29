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    Yaşam16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor
    HaberlerYaşam Haberleri 16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor
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    16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor

    Antalya'nın Serik ilçesinde bir ay önce okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi, genç kızın kaçırılmış olabileceğini düşünüyor.

    29.03.2022 - 11:58 |
    16 yaşındaki Elif'ten 1 aydır haber alınamıyor

    Serik ilçesinde yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Elif Yılmaz, 28 Şubat'ta okula gitmek için evden çıktı. Kızını almak için okula giden baba Murat Yılmaz ise kapısında beklediği okulda, arkadaşlarının kızının derslere girmediği cevabını alınca aramaya başladı.

    Bunun üzerine jandarma ekiplerine kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 1 aydır kızına kavuşamayan baba Yılmaz, kızının kaçırılmış olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Ekipler genç kızın bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

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