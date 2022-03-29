8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı. Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.