Tapuda rüşvet alan memura suçüstü

Yavuzeli Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığında işlem yaptığı yönünde ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müdürlük binasına operasyon düzenledi. Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı. Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.