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YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

20.04.2022 - 12:31 | | Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Hakim önceki celse sanık tarafının reddi hakim talebinin Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildiğini ve talebin reddedildiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın resmi suç duyurusuna istinaden soruşturma başlatıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği kaydedilen mütalaada, İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatı Kemal Polat, reddi hakim talebinin usule aykırı yapıldığını öne sürdü. Polat, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti. Sanık avukatına süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

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