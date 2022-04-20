Bakan Soylu'dan, ÅŸehit TeÄŸmen KanlÄ±kuyu'nun babasÄ±na taziye ziyareti

Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len PenÃ§e- Kilit Operasyonu'nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan roketatarla aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmenÂ Kaan KanlÄ±kuyu'nun ÅŸehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaÅŸtÄ±.Â AcÄ± haber, ÅŸehidin Yenimahalle ilÃ§esiÂ GÃ¼zelkaya Mahallesi GÃ¼ventepe Caddesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafÄ±ndan verildi. Åžehidin evine ve sokaÄŸaÂ TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±lÄ±rken, belediye ekipleri taziye Ã§adÄ±rÄ± kurdu. AcÄ± haberi Ã¶ÄŸrenen yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± da KanlÄ±kuyu ailesine taziyeye geldi.

'BAKAN SOYLU, TAZÄ°YE EVÄ°NÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ÅŸehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, ÅŸehidin Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli polis memuru babasÄ± Mustafa KanlÄ±kuyuÂ ile aileyiÂ ziyaret ederek, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Bakan Soylu'ya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet AktaÅŸ, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Servet YÄ±lmaz ve AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Hakan Han Ã–zcan eÅŸlik etti. (DHA)

YAKIN ZAMANDA BABA OLACAKTI

Evli olan ÅŸehit KanlÄ±kuyu'nun eÅŸinin hamile olduÄŸu ve yakÄ±ndaÂ baba olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Åžehidin naaÅŸÄ±nÄ±n memleketi Ã‡ankÄ±rÄ±'da, ikindi vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ Atkaracalar MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedileceÄŸi belirtildi.Â

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