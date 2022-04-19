MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.