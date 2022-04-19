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MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

19.04.2022 - 23:26 |
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.

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