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Kaza, Berke Baraj yolu Gökçayır köyü Tabaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.