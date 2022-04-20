Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastasına moral verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir süre önce ilçedeki temasları sırasında kanser hastası Halime Özdemir’i ziyaret etti. Sarıeroğlu ile sohbet eden Halime Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve bir gün onunla görüşmek istediğini dile getirdi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda Özdemir’in dileğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu dileği kırmayarak telefon görüşmesi yaptı.

Özdemir’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim sana şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Bize düşen bir görev varsa Jülide hanım bana bildirsin. Ellerinden öpüyorum” dedi.

Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sana kurban olurum” diye konuştu.