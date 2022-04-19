Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.