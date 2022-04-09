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SiyasetTDP Genel Başkanı Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 7 seçim barajının demokratik olmadığını belirterek, “Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak, demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1’dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her bir oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir” dedi.

09.04.2022 - 16:42 | | Ali Can ZERAY- Uğur KAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Seçim barajı yüzde 1 olmalı, 7 milyon oy boşa gidecek

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluşmak ve esnaf ziyareti yapmak için Edirne’ye geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıgül, partisinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Seçim mevzuat değişikliği ile ilgili değerlendirmeler yapan Sarıgül, barajın yüzde 7 olarak belirlenmesini eleştirdi.

'SEÇİM BARAJI YÜZDE 1 OLMALI'

Demokratik ülkelerde seçim barajının yüzde 1 olduğunu söyleyen Sarıgül, “Türkiye'de barajın yüzde 1 olması gerekiyor. TDP, günlük bir siyasi parti değildir. Biz isterdik ki genel seçim bittikten hemen sonra bütün siyasi partiler bir araya gelsin, Türkiye’de bir seçim sistemi yapsınlar ve o seçim sistemi yıllarca devam etsin. Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İsviçre’de seçim sistemi yıllar önce yapılmış ve o sistem devam ediyor. Seçime 1 ay kala yapılan seçim sistemindeki değişiklikler demokratik olmamıştır. Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak; demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1’dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her 1 oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir. Bu doğru bir şey değildir" diye konuştu.

TDP’nin Türkiye milletvekilliği sistemini önerdiğini söyleyen Sarıgül, “TDP olarak Türkiye milletvekilliği öneriyoruz. 600 milletvekilinin 100’ü Türkiye milletvekili olmalı, oraya bakan yapacağınız milletvekilleri konulmalı. 500 milletvekili de partiye kayıtlı üyeler ve teşkilatlar tarafından seçilmeli. Edirne milletvekilim, Edirne’de oturacak, Edirne’den ayrılmayacak. Edirne’nin oylarıyla Ankara’da oturup hava atmak yok" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, konuşmasının ardından Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Caddede yatan bir sokak köpeğini seven Sarıgül, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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