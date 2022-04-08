İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı onlara bırakmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam Medeniyetleri Müzesi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Gürsoy ailesinden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle yad ediyorum.

İslam Medeniyetleri Müzemizin şehrimize, kültürümüze ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzenin kazandırılmasında emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum.

İslam Medeniyetleri Müzesi'nde İstanbul'un değişik müzelerinden getirilen 650 eser sergileniyor.

Bugünü anlamak ancak dünü iyi bilmekle mümkündür. Nasıl büyük bir insanlık birikiminin varisi olduğumuzu ancak bu şekilde anlayabiliriz.

Yasakçı, yok sayıcı zihniyet kökleri kurutulmuş, geçmişle bağları kopartılmış bir millet meydana getirmeye çalışıyorlardı.

Milletimiz tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile buluştukça yeniden güçlenmiştir.

Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız.