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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan: Son 14 yılda iki katına çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 14 yılda iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar bizi biz yapan asır mirasına sırt dönmüştü. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında uluslararası yayıncılık birliğinde ilk 10'da yer almıştır. Okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla olduğunu göstermektedir." dedi.

08.04.2022 - 14:42 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 14 yılda iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek.

Milletimizin hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum.

Kuran-ı Kerim'i her şeyin üstünde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Sergide pek çok sanat eseri sergileniyor.

Tarihimizde Gazali gibi, İbni Sina gibi isimler vardır. Ecdanın kalem, kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder.

Beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık.

İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar bizi biz yapan asır mirasına sırt dönmüştü.

OKUMA ORANI 14 YILDA 2 KATINDAN FAZLA

Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında uluslararası yayıncılık birliğinde ilk 10'da yer almıştır. Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır.

Okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla olduğunu göstermektedir.

Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...

 

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