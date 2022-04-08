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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca Yemen’de 7 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin teşkilinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

08.04.2022 - 16:57 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen’de 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin teşkilini memnuniyetle karşılıyor, bu gelişmenin tüm taraflar arasında varılan mevcut ateşkesin kalıcı kılınmasına ve ülkeyi siyasi çözüme götürecek bir sürecin başlatılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de, Yemen halkının selameti, Yemen’in toprak bütünlüğü ve anayasal meşruiyetinin muhafazasını teminen yürüttüğü çabalarını ve ülkedeki ihtilafın diyalog yoluyla çözümlenmesine desteğini sürdürecektir" denildi.

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