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TBMM Başkanı Şentop'tan '28 Şubat' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında Aziz Milletimizi bulacaktır" dedi.

28.02.2022 - 14:16 |
TBMM Başkanı Şentop'tan '28 Şubat' mesajı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde açıklamada bulundu. Şentop, darbenin ihanet ve insanlık suçu olduğunu belirterek, "Millet iradesini tahrip etmeyi hedef alan her girişim, milletin iradesi karşısında bertaraf olmaya mahkumdur.

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, milletin iradesiyle tarihe gömülmüştür. 28 Şubat gibi demokrasi dışı her adım, 15 Temmuz'da olduğu gibi karşısında aziz milletimizi bulacaktır. Ülkesinin geleceğini demokraside gören, iradesine sahip çıkan ve hiçbir müdahaleye izin vermeyen, onurlu, vatansever, milletimiz, dün olduğu gibi bugün de anayasal düzenimizin en büyük teminatıdır. 28 Şubat darbesinin faillerini, iştirakçilerini lanetliyorum; mağdurlarını, karşısında onurla duranları hürmetle selamlıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentoptan 28 Şubat mesajı

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