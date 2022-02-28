Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir, ne demek? Güçlendirilmiş parlamenter sistem kitapçık içeriği ne, maddeler neleri kapsıyor?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem açıklanıyor. 6 genel başkan Ankara'da bir araya geldi. Metni hazırlayan genel başkan yardımcılarının sunumunun ardından Kılıçdaroğlu, Babacan, Uysal, Davutoğlu, Akşener ve Karamollaoğlu metni imzalayacak. Törene katılanlara 48 sayfadan oluşan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kitapçığı dağıtılacak. Kitapçık; "giriş", "yasama", "yürütme", "yargı", "temel hak ve özgürlükler", "kamu yönetimi ve siyasi etik" olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Metinde ayrıca önsöz yer alacak. Takdim edilen metni liderler sahnede imzalayacak. Liderler atacakları imzayla “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir” diyecek. Liderler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i hayata geçirmeyi taahhüt ettiklerini belirtecek. Peki, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ne demek? Güçlendirilmiş parlamenter sistem kitapçık içeriği ne, maddeler neleri kapsıyor?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem veya iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'deki muhalif partilerin (CHP, İYİ Parti, DEVA, GP, SP ve DP) Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine karşı geliştirdiği, parlamenter sistemi baz alan bir yönetim sistemidir.

CHP, İYİ Parti, DEVA, GP, SP ve DP, Ekim 2021 itibarıyla TBMM'de bir araya gelerek ortak metin çalışmalarına başladı. 6 partinin genel başkan yardımcılarından oluşan ortak komisyon 5 başlıklı bir taslak metin oluşturdu. Oluşturulan taslak metin 2021 Aralık ayında tamamlandı, bugün de kamuoyu ile paylaşılıyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni neleri kapsıyor?

Ortak metin 5 ana başlık halinde oluşturuldu: Giriş, Yasama, Yürütme, Yargı, Demokratik Sistemin Temel Esasları. Metnin içeriğinde, 6 partinin fikir birliğine vardığı ilkeler yer aldı. Eski parlamenter sistemden farklı olarak hükümet kurmanın kolay, düşürmenin ise zor olması amaçlandı. Bunun için, hükümet düşüren meclis üyelerine, yeni hükümeti de belirleme zorunluluğu getirildi. Cumhurbaşkanlığı sisteminden farklı olarak, hükümet meclis tarafından kurulması, Cumhurbaşkanının partisinden istifa etmesi ilkeleri eklendi. Bunlar dışında yargı sisteminde, basın özgürlüğünde ve kamu atamalarında değişiklikler öngören ilkeler yer aldı.