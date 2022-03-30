GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Siyaset'Spor Yasası' teklifi komisyonda
HaberlerSiyaset Haberleri 'Spor Yasası' teklifi komisyonda
ABONE OL

'Spor Yasası' teklifi komisyonda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

30.03.2022 - 17:07 | | Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)
'Spor Yasası' teklifi komisyonda

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sunum yaptı. Teklifin hazırlanma gerekçelerini anlatan Özalan, spor kulüplerinin sorunlarına dikkat çekti.

Tüm spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar lirayı geçtiğini aktaran Özalan, "Kulüplerimizin finansal durumu, sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Spor altyapısında yaptığımız çalışmalarla tesisler noktasında örnek gösterilecek seviyeye geldik. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile sporda şiddeti önledik. Bu teklifle de spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Ayrıca sporun özellikle de futbolun endüstrileşmesi söz konusudur. Bu alanın ülkemize gelir getirmesini istemekteyiz. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi temsil etmesini amaçlamaktayız" dedi.

Sunumun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Akşener'in A Takımı tamamen değişti
İlgili Haber
İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı! Akşener'in A Takımı tamamen değişti
Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü
İlgili Haber
Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü
Temel Karamollaoğlu: Ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız
İlgili Haber
Temel Karamollaoğlu: Ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız
Bakan Soylu: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!
İlgili Haber
Bakan Soylu: Başaramayacaksın Zafiyet Hanım!

GÜNCEL HABERLER

Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Ticaret Bakanlığı: Katar'a 201 bin 227 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldı

Sıradaki Haber
Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

Sıradaki Haber