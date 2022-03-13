Miçotakis kimdir? Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye’ye neden geldi?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı'na inerek İstanbul’a giriş yaptı. Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ortodoksluk Bayramı nedeniyle düzenlenen ayine katıldı. Miçotakis ayinden sonra patrikhaneden ayrıldı. İlerleyen saatler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis bir araya gelecek.

MİÇOTAKİS KİMDİR?

Miçotakis, 1968'de Atina'da dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis'in Konstantinos Mitsotakis, Dafni Mitsotakis, Sofia Mitsotaki adında üç çocuğu bulunuyor.

Ülkenin eski Başbakanı Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis eski Dışişleri Bakanı ve yeğeni Kostas Bakoyannis ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmişti.

Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Stanford Üniversitesi'nde de yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev aldı, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi. Antonis Samaras hükümeti döneminde büyük ekonomik kriz sırasında 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı görevini yürütüyordu ve bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

KONSTANTİNOS MİÇOTAKİS TÜRKİYE YARDIMIYLA SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ

Askeri darbe sonrası kurulan Yunanistan'daki Albaylar Cuntası yönetimi (1967-1974) sırasında baba Miçotakis, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne gitmişti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS TÜRKİYE’YE NEDEN GELDİ?

Basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konular ele alınacak.

Güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirilecek.