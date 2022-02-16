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MHP lideri Bahçeli'den eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı (83) için başsağlığı mesajı paylaştı.

16.02.2022 - 13:20 |
MHP lideri Bahçeli'den eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından, Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi sürerken dün hayatını kaybeden eski Bakanlardan Kumbaracıbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında "Türk devlet ve siyaset hayatında müstesna izleri bulunan, geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’yla Devlet Bakanlığı görevlerini üstlenen, aynı zamanda saygın bir bilim insanı olan Muhterem Hocam Prof. Dr. Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Hocama Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

MHP lideri Bahçeliden eski bakan Kumbaracıbaşı için taziye mesajı

18'inci ve 20'nci dönem Kocaeli, 19'uncu dönem Hatay milletvekilliği de yapan Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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