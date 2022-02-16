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SiyasetDışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca Etiyopya'da kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi'nce onaylanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

16.02.2022 - 10:34 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri: Etiyopya'da olağanüstü halin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da geçtiğimiz Kasım ayında ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasına ilişkin kararın dün Etiyopya Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararı, ülkede huzur ve istikrarın sağlanması yönünde atılmış doğru bir adım olarak görüyoruz. Etiyopya'daki tüm kesimlerle köklü ilişkilere sahip Türkiye, Etiyopya'nın hak ettiği toplumsal barış ve istikrara kavuşmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecektir" denildi.

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