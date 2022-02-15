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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e ulaştı.

15.02.2022 - 18:15 | | İHA
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de" denildi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brükselde

 

COVID-19'U ATLATTI

6 Şubat'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Akar, hafif belirtilerle geçen hastalığı atlattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brükselde

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