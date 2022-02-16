Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu: Gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında Dubai kentinde BAE'li gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

"Ülkemizde Teknofest diye tabir ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bizlere de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle bizde daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün ABU Dabide gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk."

"MİLLİ VE ÖZGÜN ROKETİMİZLE AYA SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

BAE'li gençlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olmalarını beklediğini belirterek İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yeni teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de Umut olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmiştir. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amiri'nin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki ikinci yılını tamamlayan Umut esasen hepimizin umudunu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dubai Exposunun teması olarak belirlenen Zihinleri Birleştirmek Geleceği Oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji, start-up şirketleri ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla gerçekleştirmeliyiz" dedi.