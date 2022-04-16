GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetMHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti
HaberlerSiyaset Haberleri MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti
ABONE OL

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

16.04.2022 - 17:15 |
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy partisinden istifa etti

MHP Milletvekili Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Phaselis Tüneli hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır
İlgili Haber
Phaselis Tüneli hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Helalleşmeye ihtiyacımız var
İlgili Haber
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Helalleşmeye ihtiyacımız var
İbrahim Kalın: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz
İlgili Haber
İbrahim Kalın: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz
Kılıçdaroğlu, Beyaz ailesine taziye ziyaretinde bulundu
İlgili Haber
Kılıçdaroğlu, Beyaz ailesine taziye ziyaretinde bulundu
  Prof. Dr. Aygün Attar'a Azerbaycan tarafından 'Dostluk nişanı' verildi
İlgili Haber
  Prof. Dr. Aygün Attar'a Azerbaycan tarafından 'Dostluk nişanı' verildi

GÜNCEL HABERLER

Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü! Dere kırmızıya büründü, belediye açıkladı

Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü! Dere kırmızıya büründü, belediye açıkladı

Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı

Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı

Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Yasak kaldırıldı

Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Yasak kaldırıldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü! Dere kırmızıya büründü, belediye açıkladı

Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü! Dere kırmızıya büründü, belediye açıkladı

Sıradaki Haber
Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı

Türkiye’nin bağışçılık karnesi açıklandı

Sıradaki Haber
Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Bunları yaparak maaşınızı yükseltebilirsiniz! Çalışan milyonları kapsıyor, 5 kritik bilgi...

Sıradaki Haber
Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Rusya, Çekya’yı Sovyet menşeli silah satmaması konusunda uyardı

Sıradaki Haber