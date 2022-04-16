İbrahim Kalın: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saat 24.00 sıralarında Fatih Belediyesi’nin Merkez Kütüphanesi’nde gençlerle buluştu. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ev sahipliği yaptı. Kütüphaneye gelen Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, kütüphane içerisinde kısa bir gezinti yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “İstanbul; okullarınız, fakülteleriniz dışında kendinizi geliştirmeniz için, size müthiş imkan ve fırsatlar sunan bir şehirdir. Sizi bilgisiyle, görgüsüyle, sanatıyla donatan, dolduran bir şehirdir. Kanımca bilgiye ulaşmanın bir yolu da yaşanmış tecrübe ve deneyimlere kulak vermektir.” olduğunu söyledi.

İbrahim Kalın’ın büyük tecrübelerle etkinliğe katkı sağlayacağını belirten Turan, gençler için benzer organizasyonlar yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

“MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın açılış konuşmasından sonra sözü alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuşmasına Mescid-i Aksa’nın önemi ile başladı. Konuşmasında Kalın, ‘Mescidi Aksa’da ki yaşanan hadiseleri de şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kırmızı çizgimiz olduğunun altını çizmek istiyorum.’’ diye konuştu.

Konuşmasının devamında modern dönemle bir takım kafa karışıklığının olduğunu belirten Kalın, “İyi yaşam sadece maddi değil, maddi ihtiyaçlar da önemli tabii ki ama insanın daha ötesine ihtiyaç var. Eşrefi mahlukat olduğuna inanıyorsa insan akıl ve erdemle ortak bir yaşam biçimi kurmaya çalışmalı’’ ifadelerini kullandı.

Bir gencin son dönemlerde yurt dışına gitmek isteyen birçok genç olduğuna ve bu konuda fikrinin sorulması üzerine Kalın, “Türkiye gençlerin yetişmesi için muazzam imkanlar sunuyor. Üniversite, internet altyapısı, teknolojik yenilikler ve diğer alanlarda son 20 yılda önemli mesafe kat edildi. Elbette yurt dışına gidebilsin gençler uluslararası tecrübe kazansın ama kurtuluşu başka yerde arıyorsa kendini kaybetmeye mahkumdur’’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra program sona erdi.