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SiyasetProf. Dr. Aygün Attar'a Azerbaycan tarafından 'Dostluk nişanı' verildi
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Prof. Dr. Aygün Attar'a Azerbaycan tarafından 'Dostluk nişanı' verildi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı başkanı, Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından “Dostluk nişanı”na layık görüldü.

16.04.2022 - 12:06 |
Prof. Dr. Aygün Attar'a Azerbaycan tarafından 'Dostluk nişanı' verildi

 Hayatını Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin pekişmesine adamış olan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı başkanı, ünlü bilim insanı Prof. Dr. Aygün Attar'a büyük onur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan kararname ile Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesindeki özel çaba ve hizmetlerinden dolayı "Dostluk Nişanı"na layık görüldü.

Prof. Dr. Aygün Attara Azerbaycan tarafından Dostluk nişanı verildi

'Bir Millet İki Devlet felsefesine adanmış ömür'

30 yıldan fazladır Türkiye'de yaşayan Karabağlı bir ailenin evladı olan Aygün Attar, 90'lı yılların başında Türk kamuoyunda pek bilinmeyen Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'daki faaliyetlerine dair çok sayda makale ve konferanslara imza atmış, hiç bıkmadan usanmadan bir millet iki devlet ülküsünün tarihi geçmişine dikkat çekti. İlk Azerbaycanlı kadın rektör olarak Türkiye tarihinde yerini alan Profesör Attar, Giresun Üniversitesinin en büyük meydanına Kafkas İslam Ordusu adını vermiş ve Anadolu'nun dört bir tarafıyla Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinden Azerbaycan 'da halaskarlık yaparken şehadete eren kahraman Mehmetçik için yerleşkede anıt yaptırmıştı. TRT tarafından yapılan 4.bölümden oluşan Kafkas İslam Ordusu belgeseline de danışmanlık yapan profesör Attar,ikinci Karabağ savaşında ortaya konulan ruhun 1918 senesinde Azerbaycan milli ordusuyla birlikte vatan topraklarını işgalden azad etmek için ölümüne dövüşen Türk şühedanın ruhuyla aynı olduğu düşüncesini şanlı Azerbaycan Zaferi şerefine kaleme aldığı " 44 günün perde arkası " adlı eserinde belirtti. Türkiye ve Azerbaycan Devlet başkanlarının ön sözleriyle üç dilde yayınlanmış olan eser bir millet iki devlet birlikteliğinin gücünü ortaya koyuyor. Yıllarca yurt dışında ve yurt dışında sözde Ermeni soykırımıyla ilgili gerçekleri anlatan Aygün Attar, 2014 senesinde İngiltere'de ödül almaya kürsüye çıkarken kalbinin üstünde taşıdığı Ay Yıldız'lı bayrağıyla dikkat çekmişti. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde köprü görevini gönüllü olarak 30.yıldan fazladır yürütmekte olan Prof.Dr.Aygün Attar uzun yıllar Genelkurmay başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu yürütme kurulu üyeliği yaptı.

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