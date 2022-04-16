Phaselis Tüneli hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’nin açılış törenine videokonferans yönetimi ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Son eserimiz Phaselis tünelinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır.

Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattık. Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yıllarda çıkaracağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GEÇEBİLECEK İMKANLARA SAHİBİZ"

Altyapıları köhneyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da geçebilecek imkanlara sahibiz.

Zahmetsiz rahmet olmayacağı bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. 2053 vizyonumuza sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendisliklerle rotamızı değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyada yaşanan sıkıntıları sanki Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların derdi küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN SIKINTISIDIR"

Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan Fahiş Fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir. Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.