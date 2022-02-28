Kabine toplantısı sonrası dünyaya duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Montrö kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sözlerime milletimizin ve tüm İslam aleminin dün gece idrak ettiğimiz mübarek Miraç gecesini tebrik ederek başlamak istiyorum.

Dün, eski Başbakanlarımızdan dava siyaset ve devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 11. yıl dönümüydü. Bu vesileyle, kendisini rahmetle yad ediyoruz. Rabbim, hocamızı rahmetiyle kuşatsın.

"28 ŞUBAT TARİHİMİZİN KARA SAYFALARINDAN BİRİ OLARAK ZİHİNLERE KAZINDI"

28 Şubat gününün bizim yakın tarihte başka bir anlamı daha vardır. O da 28 Şubat darbesidir. 28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlere kazınmıştır.

Bürokrasinin, iş dünyasının, darbe şakşakçıların desteğiyle ortaya çıkan 28 Şubat vakası, zaman içinde Milli irade tarafından tasfiye edilmiştir. Eşine az rastlanır bir kibirle, yürütülen 28 Şubat sürecinde yaptıklarının yanlarına kar kalacağını düşünenlerin, hesap günü geldiğindeki zavallılıkları ibreti alemdir.

TSK artık darbe ile cunta ile değil, sınırlarımızı korumadaki, bölgesel ve küresel krizdeki güçlü duruşu, başarıları ile gündem olmaktadır. Suriye'deki harekatlar, Libya'daki meşru yönetime verdiğimiz destek, Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almamız Türkiye ve tarihimize altın harflerle geçen olaylardır.

Ordusu devletinin ve milletinin emrinde olmayanların kendi içinde birliğini sağlayamayanlarının sonuçta istiklallerini ve geleceklerini kaybettikleri dönemde, Türkiye siyasi ekonomik gibi yükselen sıfatıyla dünyadaki yerini almıştır.

Maalesef 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarımız, bu kesimin ülkemizin ihtiyacı olduğu demokratikliğe ulaşamadığının bir kanıtı olmuştur. Bunların ellerine fırsat geçtiğinde, neler yapabileceklerine ilişkin, milli meselelerde, siyasi tartışmalarda sıkça rastlıyoruz. Lafsı ve ruhuyla demokrasiye, adalete özgürlüğe, saygıya, bu torakların, vatandaşların, bendesi olmayı öğrenemeyenlere ülkemizin yönetimini asla teslim etmemiştir, etmeyecektir.

Benzer hesapların geçmişte de çok yapıldığının, hepsinin de akıbetinin hüsranla sonuçlandığını belirtmek isteriz. Buna karşılık Türkiye'nin son 20 yılında, kararlılıkla uyguladığımız eser ve hizmet siyasetinin, 81 vilayetiyle ülkemize getirdiği seçkin yer istikametimizin doğruluğunun ispatıdır.

"UKRAYNA VE RUSYA'YA ARALARINDAKİ SORUNU DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMESİ TELKİNİNDE BULUNDUK"

Dünyanın bir süredir köklü değişim sürecinden geçtiğini her fırsatta tekrar ediyoruz. Bu sistemin temelini oluşturan 1. ve 2. Dünya savaşı hak arama değil, paylaşım mücadeleleriydi. Biz bu mücadelede masadaki değil menülerdeki ülkelerden biriydik.

Zaten sancılı olan bu sistem, soğuk savaşın sona ermesinin ardından iyice dengesizleşmiştir. Küresel yönetim sistemindeki çarpıklık yaşanan her Hadise ile özellikle kendini yeniden gösteriyor. Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyen ülkelere, süslü kavramlar arkasına sakladıkları çirkin yüzleri artık ortaya çıkmaktadır.

Son olarak Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği göstermiştir. Öncelikle şu hususun altını çizmek isterim. Türkiye bölgesinde barışı huzuru isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde gösterdik.

Karadeniz'in kuzeyinde de Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmesi telkininde bulunduk. Yine bu süreçte barış ve istikrarın temini için çok yönlü diplomasimizi devreye soktuk. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasından dolayı gerçekten üzgünüz. NATO başta olmak üzere her platformda ülkemizin meseleye bakışını ifade etmeye devam ediyoruz.

"5 BİN VATANDAŞIMIZ UKRAYNA TOPRAKLARINDAN AYRILDI"

Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza kayıtlı iletişim numaralarını arayarak ikazımızı yaptık. Bununla da kalmadık. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın ülkeden ayrılması yönünde çağrıda bulunduk. Hava trafiğinin kapanması üzerine, çatışmanın ertesi gününden itibaren otobüslerle tahliye işlemini başlattık.

Tahliye talebinde bulunan dost ve kardeş ülke vatandaşlarına da desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir. Çeşitli kanallardan tahliye işlemini sürdüreceğiz.

"MONTRÖ'YÜ KULLANMA KARARINDAYIZ"

Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmişti. Montrö Sözleşmesi'ni krizin önüne geçmek için kullanacağız.

Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.

Milletimizin ihtiyacı ülkemizin istikametini 1900'lara döndürecek değil, 2053'lere çevirecek liderlerdir. Karadeniz'in kuzeyindeki selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık kendi politikalarını üretecek ve uygulayacak seviyeye gelmiş bir devlettir.

Başlattığımız ekonomik dönüşümün kur ve enflasyon üzerinde yol açtığı olumsuz etkilere rağmen kendi modelimizi başarıyla uyguluyoruz. Ülkemizde gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadisenin doğal dinamiklerin ürünü olmadığı, Türkiye'nin önünü kesme amacı taşıdığı inkar edilemez bir gerçektir. Tüm terör örgütleri üzerimize salınmıştır. Bedeller ödedik, kayıplar verdik canımız acıdı ama hamdolsun asla yere kapaklanmadık. Asla hedeflerimizden şaşmadık. Her engeli aştık, her badirenin üstesinden geldik. Şimdi artık nihai aşamaya geçmek üzereyiz.

Yılın tamamını yüzde 11'lik büyüme ile kapattık. Ancak ekonomide üke ve millet olarak biraz daha sabra ihtiyacımız var.

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8kw saate, aylık 140 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirimsağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz.

BURS ÜCRETLERİ

Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir.

Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz.