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Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'TÄ±p BayramÄ±' mesajÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, 14 Mart TÄ±p BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bayramÄ±nÄ± kutladÄ±.Â

14.03.2022 - 16:18 |
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan 'TÄ±p BayramÄ±' mesajÄ±

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun, Twitter'daki hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Zorlu bir Covid sÃ¼recinden sonra yeniden mesaimize baÅŸladÄ±k. Bu vesileyle hekimlerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n 14 Mart TÄ±p BayramÄ±'nÄ± kutluyorum" dedi.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altundan TÄ±p BayramÄ± mesajÄ±

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