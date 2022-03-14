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SiyasetBakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır
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Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan 'O Günün Hikayesi' filmini öğrenciler ile birlikte seyretti. Filmin ardından konuşan Kasapoğlu "Sizler, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen bir milletin evlatlarısınız. Merhum Akif, millete olan sevgisini, millet için mücadelesini, edebiyat sahasına taşımış, duygularını, hislerini, şiir ile milletimize yansıtmıştır" dedi.

14.03.2022 - 13:49 | | Şifanur SANSAR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)-
Bakan Kasapoğlu: Merhum Akif, millet sevgisini şiir ile milletimize yansıtmıştır

Bakan Kasapoğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılı dolayısıyla Bakanlık'ta öğrencilerle bir araya geldi ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan 'O Günün Hikayesi' filmini seyretti. Filmin ardından konuşan Kasapoğlu, "101 yıl sonra milli mücadele ruhunu bizlere iliklerimize kadar hissettiren satırları, armağan ettiği için Mehmet Akif Ersoy'a minnetimiz, sevgimiz çok fazla. Evet, onu anlamak kadar, anlatabilme adına yeni nesillere Akif şuurunu hissettirme, o bilinci taşıma adına, bunu bir milli sorumluluk, bunu bir milli görev olarak arz ediyoruz. Merhum Akif, millete olan sevgisini, millet için mücadelesini, edebiyat sahasına taşımış, duygularını, hislerini, şiir ile milletimize yansıtmıştır" dedi.

'DÜNYANIN KANA BULANDIĞI BİR DÖNEMDE GEÇİYORUZ'

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın maalesef savaşlarla kana bulandığı bir dönemden geçiyoruz. İstiklal Marşı'ndan hep birlikte bir kez daha güç alarak, azimle, gayretle ve inançla hem bugünlerimiz adına hem yarınlarımız adına çalışmamız gerektiğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Sizler, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyen bir milletin evlatlarısınız. İşte hür yaşama uğruna ne çok bedeller ödendiğini hepimiz biliyoruz. Ve Mehmet Akif'in 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' olarak ifade ettiği bu mısranın, en güçlü şekilde bize olan emanetin ne kadar kutlu, ne kadar önemli bir emanet olduğunu da en ciddi şekilde anlarsınız. O yüzden toprakların nasıl vatan olduğunu ve bu toprakların ilelebet vatan kalacağından çalışarak, inanarak ve onun İstiklal Marşı'nın bizlere ifade ettiği 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' ifadesiyle, bu bayrağı ilelebet payidar kılmanın da bizler için önemli bir sorumluluk, önemli bir görev olduğunu anlarsınız." 

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