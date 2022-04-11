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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'nca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesi kınandı.

11.04.2022 - 17:20 | | Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria’nın Beytüllahim kentindeki Husan kasabasında Gade Sebatin isimli, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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