Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti lideri Meral AkÅŸener'le gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸtu. Kendisini kamu gÃ¶revlisi olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten YavaÅŸ, "Ben bu tÃ¼r ÅŸeylere yorum yapmÄ±yorum. Bir belediye baÅŸkanÄ± sadece gÃ¶revini yapmalÄ±. Ne diÄŸer siyasi partilere laf sÃ¶ylemeli, iÅŸini yapmalÄ±. Ã‡izgimi hiÃ§ bozmadÄ±m, hiÃ§bir zaman cevap vermeyeceÄŸim. Kendimi kamu gÃ¶revlisi olarak gÃ¶rÃ¼yorum" dedi.

Zafer Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zdaÄŸ, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde "Mansur YavaÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± aday olmalÄ±" diyerek dikkat Ã§eken bir Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Ã–zdaÄŸ, 6 muhalefet partisinin YavaÅŸ'a teklif gÃ¶tÃ¼rmemesi durumunda kendilerinin teklif gÃ¶tÃ¼receklerini de sÃ¶yledi. Ã–zdaÄŸ'Ä±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir anda siyaset gÃ¼ndeminin bir numaralÄ± ismi haline gelen Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'le partinin genel merkez binasÄ±nda bir araya geldi. YavaÅŸ ile AkÅŸener, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"BU TÃœR ÅžEYLERE YORUM YAPMIYORUM"

Mansur YavaÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nda adÄ±nÄ±n geÃ§mesi hakkÄ±nda "Ben bu tÃ¼r ÅŸeylere yorum yapmÄ±yorum. Bir belediye baÅŸkanÄ± sadece gÃ¶revini yapmalÄ±. Ne diÄŸer siyasi partilere laf sÃ¶ylemeli, iÅŸini yapmalÄ±. Ã‡izgimi hiÃ§ bozmadÄ±m, hiÃ§bir zaman cevap vermeyeceÄŸim. Kendimi kamu gÃ¶revlisi olarak gÃ¶rÃ¼yorum, devam edeceÄŸim. AÃ§Ä±klamalar benim bilgim dÄ±ÅŸÄ±nda" dedi.

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