TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™tan karakola sÃ¼rpriz ziyaret

Diyanet VakfÄ±â€™nÄ±n iftar programÄ± iÃ§in Bursaâ€™ya gelen Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop, iftarÄ±n ardÄ±ndan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ve beraberindeki milletvekilleriyle, Teravih namazÄ±nÄ± Bursa Ulu Camiiâ€™de kÄ±ldÄ±. Åžentop, Ulu Camii Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda ise sÃ¼rpriz yaparak Ã‡arÅŸÄ± Polis Merkeziâ€™ne uÄŸradÄ±. GÃ¶revi baÅŸÄ±nda bulunan emniyet mensuplarÄ±yla bir araya gelen Åžentop, 10 Nisan polis bayramÄ± nedeniyle Bursaâ€™dan ayrÄ±lmadan Ã¶nce selamlama amacÄ±yla polis merkezine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tÃ¼m emniyet mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tebrik etti.

Polislerle Ã§ay iÃ§ip sohbet eden BaÅŸkan Åžentop, huzur ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ±na katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± emniyet personeline ve ailelerine teÅŸekkÃ¼r etti. Â

Polis memurlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± da Ã§ektiren Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™a ziyareti sÄ±rasÄ±nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu da eÅŸlik etti.