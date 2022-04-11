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TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™tan karakola sürpriz ziyaret

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, 10 Nisan Polis BayramÄ±â€™nda gece yarÄ±sÄ± nÃ¶bet baÅŸÄ±ndaki polislere sÃ¼rpriz ziyarette bulundu.Â

11.04.2022 - 07:18 | | BURSA,(DHA)
TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™tan karakola sürpriz ziyaret

Diyanet VakfÄ±â€™nÄ±n iftar programÄ± iÃ§in Bursaâ€™ya gelen Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop, iftarÄ±n ardÄ±ndan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ve beraberindeki milletvekilleriyle, Teravih namazÄ±nÄ± Bursa Ulu Camiiâ€™de kÄ±ldÄ±. Åžentop, Ulu Camii Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda ise sÃ¼rpriz yaparak Ã‡arÅŸÄ± Polis Merkeziâ€™ne uÄŸradÄ±. GÃ¶revi baÅŸÄ±nda bulunan emniyet mensuplarÄ±yla bir araya gelen Åžentop, 10 Nisan polis bayramÄ± nedeniyle Bursaâ€™dan ayrÄ±lmadan Ã¶nce selamlama amacÄ±yla polis merkezine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tÃ¼m emniyet mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tebrik etti.

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™tan karakola sÃ¼rpriz ziyaret

Polislerle Ã§ay iÃ§ip sohbet eden BaÅŸkan Åžentop, huzur ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ±na katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± emniyet personeline ve ailelerine teÅŸekkÃ¼r etti. Â 

Polis memurlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± da Ã§ektiren Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™a ziyareti sÄ±rasÄ±nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu da eÅŸlik etti.

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentopâ€™tan karakola sÃ¼rpriz ziyaret

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